Falsche Identität: Farah räumt mit Lebenslüge auf

Mo Farah feiert seine Goldmedaille über 10.000 Meter bei der WM 2017 in London © Imago

Das englische Läufer-Idol Mo Farah hat in aufsehenerregender Manier unerwartet mit einer spektakulären Lebenslüge aufgeräumt.

Der vierfache Olympiasieger Mo Farah hat mit einer Lebenslüge aufgeräumt und eine Karriere unter falscher Identität zugegeben. Eigenen Angaben des Das englische Läufer-Idol in BBC-Produktionen zufolge lautet sein ursprünglicher Name Hussein Abdi Kahin.

"Die Wahrheit ist, dass ich nicht der bin, der ihr denkt, dass ich es bin", erklärte die 39 Jahre Ikone in einer TV-Dokumentation, die am Mittwoch ausgestrahlt wird: "Die meisten kennen mich als Mo Farah, aber das ist nicht mein Name, das ist nicht die Wirklichkeit."