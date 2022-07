FC Bayern: Robert Lewandowski zurück in München - sagt er nur Tschüss?

Selten hat ein simples Datum in der Vorbereitung des FC Bayern München derart viel Raum eingenommen. Seit Tagen geistert der 12. Juli durch die Berichterstattung und wird an den Stammtischen der Republik diskutiert.

Es ist der Tag, an dem die letzten Nachzügler in die Vorbereitung auf die neue Saison einsteigen. Thomas Müller zum Beispiel. Oder Manuel Neuer. Und auch Lucas Hernández.

Wobei das - bei allem Respekt - wohl nur die wenigsten interessieren wird. Vielmehr ist es auch der Tag, an dem Robert Lewandowski, der seit Montagabend wieder in München weilt, an die Säbener Straße zurückkehren wird. Oder in seinem Fall zurückkehren muss. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)