Tour de France 2022: Wout van Aert - der Kannibale in Grün

Belgiens Radsport-Superstar Wout van Aert führt die Sprintwertung der Tour de France nach neun gefahrenen Etappen deutlich mit 284 Punkten an. (Die Sprintwertung der Tour de France)

Rad-Gigant mit 1,91 Meter Körpergröße

Trotz seiner für Radsport-Verhältnisse überdurchschnittlichen 1,91 Meter Körpergröße und 78 Kilogramm Körpergewicht will der Rad-Gigant noch weitere Etappensiege einfahren und seinem Team den ersten Platz in der Teamwertung bescheren.

Der Radsport liegt ihm im Blut

Zwischen 1988 und 1994 nahm van Aert Senior sowohl am Giro d`Italia als auch an der Tour de France teil. Dabei war er allerdings nie so erfolgreich wie Wout.