FC Bayern: Robert Lewandowski in München gelandet - einen Tag vor dem Trainingsstart

Robert Lewandowski ist am Montagabend in München gelandet - einen Tag bevor er beim FC Bayern zurückerwartet wird.

Am Abend vor seiner Rückkehr an die Säbener Straße hat Robert Lewandowski wieder Münchner Boden betreten.

Robert Lewandowski will zum FC Barcelona wechseln

Seinen Urlaub verbrachte Lewandowski zuletzt samt Familie hauptsächlich auf Mallorca. Am Samstag hatte er einen Abstecher nach Siracusa auf Sizilien gemacht, wo er eine Mode-Show besuchte und dabei Heidi Klum traf.

Der 33-Jährige wird am Dienstag an der Säbener Straße zur Leistungsdiagnostik und dem Medizincheck erwartet. Möglich ist auch, dass er bereits um 10 Uhr am Mannschaftstraining teilnimmt. (Matthäus wirft FC Bayern Doppelmoral vor)