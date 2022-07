Hasan Salihamidzic gibt erstes Bayern-Angebot für de Ligt ab - das sind die Zahlen

Juve-Fans flehen de Ligt an: Geh nicht zum FC Bayern!

Hasan Salihamidzic hat in Turin das erste Angebot für Matthijs de Ligt abgegeben. SPORT1 nennt die Zahlen - und wie weit sie von den Juventus-Forderungen entfernt sind.

Am Montag flog der Sportvorstand der Münchner in Begleitung des Technischen Direktors Marco Neppe nach Turin, um mit Juventus über die Ablöse für den Innenverteidiger zu verhandeln .

Wie SPORT1 aus Juve-Kreisen erfuhr, soll das erste Bayern-Angebot aus einem Fixbetrag von 60 Millionen Euro plus 5 Millionen Euro an leicht, sowie 5 Millionen Euro an eher schwieriger zu erreichenden Bonuszahlungen bestanden haben - mindestens 10 Millionen Euro zu wenig für die Alte Dame.