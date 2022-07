Formel 1: „Konnte nicht mehr hinschauen“ - Wie Ferrari-Chef Binotto um Sieg von Leclerc zitterte

Was über weite Strecken des Rennens wie ein ungefährdeter Sieg aussah, entwickelte sich für Charles Leclerc in den letzten Runden beim Großen Preis von Österreich urplötzlich zu einer wahren Zitterpartie.

Obwohl Leclerc hinter Polesetter Max Verstappen nur von Platz zwei startete, kristallisierte sich die Ferrari-Pace in Spielberg schnell als übermächtig heraus. Insgesamt dreimal zog der Monegassen auf der Strecke am Red-Bull-Piloten vorbei – der in zwei Fällen derart chancenlos war, dass er sich nicht mal wehrte.

Dennoch erlebte der italienische Rennstall in der Schlussphase des Rennen noch bange Momente. Als Teamkollege Carlos Sainz wegen eines kapitalen Motorschadens aussteigen musste, meldete auch der Führende Leclerc ein Problem an seinem F1-75.

Formel 1: Leclerc meldete Probleme

Über den Funk gab der 24-Jährige eine Problematik mit dem Gaspedal an. „Das war extrem stressig. Das Gaspedal ist mitten in der Kurve steckengeblieben. Das Gas war zwischen 20 und 30 Prozent offen. Vor allem in den langsamen Kurven, speziell in Kurve drei war das sehr schwierig", sagte Leclerc.