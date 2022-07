Wimbledon: Bundestrainerin Rittner stolz auf Niemeier und Maria

Tennis-Bundestrainerin Barbara Rittner ist nach den überraschenden Wimbledon-Auftritten stolz auf Tatjana Maria und Jule Niemeier. Besonders die Dortmunderin Niemeier sei an Versprechen an die Zukunft.

Rittner verspürt Genugtuung

„Ich bin stolz“, bilanzierte Rittner nach dem wichtigsten Turnier der Welt und gestand angesichts der Kritik an ihren Spielerinnen auf dem Weg zum Grand-Slam-Rasenturnier in London auch „Genugtuung“.

"Ich habe weder in den schlechten Phasen irgendwie den Mut oder die Zuversicht verloren, an den Nachwuchs zu glauben, weil ich weiß, was danach kommt. Und da kommt auch hinter einer Jule Niemeier eine ganze eine Reihe an Spielerinnen, die durchaus das Potenzial haben, die aber auch noch ein bisschen Zeit brauchen, sich zu entwickeln."

In diesem Zusammenhang räumte Rittner auch ihre persönliche Überraschung durch Niemeiers Einzug in die Runde der besten Acht von Wimbledon ein: Bei der Westfälin „weiß und wusste ich, was in ihr steckt, und dass irgendwann der Knoten platzt. Dass er so früh platzt, damit habe ich nicht unbedingt gerechnet.“