Eintracht Frankfurt lockt Filip Kostic mit Mega-Angebot

Der 29 Jahre alte Flügelspieler, der sich mit Juventus Turin bereits grundsätzlich einig war, wird höchstwahrscheinlich nicht in die Serie A wechseln. In Sachen Ablöse wollte die „Alte Dame“, die jüngst PSG-Star Angel di Maria geholt hat, die Forderungen der Eintracht (rund 18 Millionen Euro) nicht bedienen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Eintracht lockt Kostic mit Mega-Angebot

Kostic wäre damit in der Hierarchie auf einer Stufe mit Top-Torhüter Kevin Trapp. Kostic kam 2018 vom Hamburger SV an den Main. Im vergangenen Sommer wurde der Europa-League-Held von der UEFA zum Spieler des Turniers gekürt. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Eintracht-Verantwortliche optimistisch bei Kostic

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche betonte im Trainingslager in Windischgarsten: „Filip ist hier. Er fühlt sich wohl und weiß, was er an uns hat. Kostic spielt Champions League, er hat großen Anteil an diesem Erfolg.“