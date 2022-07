Dynamo Dresden bekommt für Pyrotechnik-Einsatz saftige Strafe aufgebrummt

Beim Rückspiel gegen die Pfälzer Ende Mai "brannten Dresdner Zuschauer annähernd 200 Pyros ab und warfen diese teilweise auch auf den Rasen, was zwischenzeitlich zu einer siebenminütigen Spielunterbrechung führte", hieß es in einer DFB-Mitteilung am Montag: "Etwa eine Stunde nach Abpfiff drang ferner eine kleinere Gruppe von Dresdner Zuschauern unbefugt in das Stadiongelände bis teilweise in den Kabinentrakt und den Mannschaftsbus ein, wobei zwei Ordner verletzt wurden."