Tour de France: Vorjahresvierter O'Connor muss aufgeben

Ben O‘Connor muss bei der Tour de France verletzungsbedingt vorzeitig aufgeben. .Den Vorjahresvierten plagt eine Muskelverletzung am rechten Gesäßmuskel.

Wie sein Team AG2R Citröen am Ruhetag mitteilte, hat der Australier mit einer Muskelverletzung am rechten Gesäßmuskel zu kämpfen. O‘Connor ist nach Teamkollege Geoffrey Bouchard, der am Samstag positiv auf das Coronavirus getestet worden war, der zweite Ausfall der französischen Equipe.