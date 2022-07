Die VCT MASTERS in Kopenhagen - Aktueller Stand der Dinge

In Kopenhagen trifft sich dieser Tage Valorants-Weltelite zum fröhlichen Stelldichein und kämpft miteinander um ein Preisgeld von 650.000 US-Dollar. Noch befinden wir uns in der Gruppenphase, doch liefern diese bereits einen Vorgeschmack auf das, was den Zuschauer:innen in der Knockout Stage bevorsteht.