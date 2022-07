Anzeige

CS:GO: Die Playoffs der IEM Cologne: Holt ein deutsches Team den Titel?

Nur noch sechs Teams sind bei der IEM Cologne übrig © IEM Cologne via Twitter

Robin Ahlert

Das größte Counter-Strike-Event auf deutschem Boden erreicht am kommenden Wochenende seine heiße Phase: Die Playoffs stehen an! Insgesamt sechs Teams haben es durch die Play-In-Stage und Gruppenphase geschafft. Eines davon steht vor dem Heimspiel in Köln.

24 Teams sind angetreten, 18 inzwischen schon ausgeschieden.

Die IEM Cologne läuft seit dem 5. Juli auf Hochtouren. Angefangen mit der Play-In-Stage, bei der die ersten acht Teams, darunter die deutschen Vertreter BIG und Sprout, die Segel streichen mussten, über die Gruppenphase, in der es dann endgültig ans eingemachte ging. Top-Teams wie ENCE, Heroic, Cloud9, G2 Esports, Team Vitality, FURIA Esports oder auch die Ninjas in Pyjamas mussten aufgrund der schieren Masse an Talent früher als geplant die Server verlassen und sind nicht dabei, wenn ab dem kommenden Freitag (15. Juli) die Playoffs vor Publikum in der LANXESS Arena in Köln gespielt werden.

Damit sind noch sechs Teams übrig. Mit MOUZ sogar eines, das vor heimischen Publikum in jedem Fall vom Bonus des Lokalmatadoren Gebrauch machen könnte.

IEM Cologne: MOUZ als deutsches Team on Stage

Überhaupt ist MOUZ eines der Teams, die man im Vorfeld des Turniers nicht unbedingt in den Playoffs gesehen hat. Zwar sind sowohl mit dem FaZe Clan als auch Na‘Vi DIE zwei Top-Teams (auf HLTV auf Platz 1 und 2 geranked) schlechthin mit von der Partie, dennoch ist die diesjährige IEM eher ein Event der Underdogs. Neben den beiden oben genannten ist keines der noch übrig gebliebenen Teams in der Top10 der Welt vertreten.

Astralis (12.), die Movistar Riders (14.), Team Liquid (15.) und eben MOUZ (18.) zeigen eindrucksvoll, wie nah die weltweite Counter-Strike-Elite tatsächlich beieinander ist.