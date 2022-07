Buzzer statt Karte: Die HBL beschließt Neuerungen

In der Handball-Bundesliga wird in Zukunft auf einen Auszeit-Buzzer gesetzt. Dieser ersetzt die Grüne Karte.

Auch beim Supercup am 31. August wird die Technik bereits verwendet, wenn der deutsche Meister SC Magdeburg und Pokalsieger THW Kiel in Düsseldorf um den ersten Titel der Saison spielen. In der 2. Bundesliga soll die Neuerung ab der Rückrunde gelten.