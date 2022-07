Anzeige

Angry Titans gewinnen trotz Sturmflut Valorant-Turnier! Valorant-Champ im SPORT1-Interview

Die Angry Titans haben eindrucksvoll das große Finale des 2. VRL Splits mit 3:0 gewonnen © Angry Titans

Julian Spies

Das war mehr als deutlich! Die Angry Titans gewinnen im sehr einseitigen Finale überzeugend die Valorant Regional League. Was Match MVP Fábio „AFoxx“ Veigas zum Sieg sagt, erfahrt ihr im exklusiven SPORT1-Interview.

Am Ende war es dann doch eine deutliche Angelegenheit. Mit 13-1, 13-8 und 13-3 setzten sich die Angry Titans im Finale der VRL DACH gegen Dsyre durch. Auf Platz drei landete Ovation eSports, die leider ihr Match gegen Dsyre im Lower Bracket Final aufgrund von Internetproblemen aufgeben mussten. MOUZ konnte kein Playoff-Match gewinnen. Nach einem 0-2 gegen Ovation eSports und einem 0-2 gegen Dsyre steht der Roster um Felix „al0rante“ Brandl am Ende auf Platz vier.

Angry Titans AFoxx im Interview

Der Sentinal und Chamber-Main stellte sich nach dem Sieg im Finale den Fragen der eSports1-Redaktion:

SPORT1: Hallo AFoxx, Glückwunsch zum Sieg in der VRL DACH!

AFoxx: Vielen Dank, ich freue mich, hier zu sein.

SPORT1: Das waren sehr aufregende Playoffs für euch. Trotz der Probleme im Angry Titans Headquarter habt ihr es sehr einfach aussehen lassen. Was genau ist das passiert und wie hat das euer Spiel und eure Konzentration beeinflusst?

AFoxx: Ja, das war echt verrückt. Nur fünf Minuten vor unserem ersten Spiel gegen Dsyre gab es einen sehr starken Sturm in der Gegend unseres Headquarters und der Boden im ganzen Gebäude war plötzlich überflutet. Wir mussten schnell unsere Wertgegenstände und PCs mitnehmen und woanders aufbauen. Trotz dieser ganzen Aufregung haben wir es aber geschafft, absolut fokussiert in das Match zu gehen und Dsyre am Ende zu schlagen.

SPORT1: Deine Performance war schon im letzten VRL Split sehr gut. Damals konntest du sogar die meisten Eliminierungen in der ganzen Liga für Dich verbuchen. Jetzt, im zweiten Split, hast du trotzdem nochmal einen großen Fortschritt gemacht. Wie sieht deine Trainingsroutine aus und welche Faktoren haben dazu beigetragen, dass du dich wieder so verbessern konntest?

AFoxx: Wir alle wollten diesen Sieg. Jeder hatte sich fest vorgenommen, noch besser zu spielen als im ersten Split. Wir wollten uns selbst und allen anderen zeigen, dass wir nicht nur irgendein DACH-Team sind. Wir wollten als Top-Mannschaft spielen und auch so wahrgenommen werden. Ich selbst habe jeden Tag Ranked und Deathmatch gegrinded und stundenlang VODs studiert. Ich habe jeden Tag zwölf bis vierzehn Stunden an meinem Gameplay gearbeitet und es hat sich unglaublich gut angefühlt, als sich das am Ende ausgezahlt hat. Meine Routine nach dem Aufstehen war: Deathmatch für eine Stunde, VOD Review, Scrims, Deathmatch, Ranked und dann im Bett wieder VODs schauen. Und dann am nächsten Tag wieder von vorne.

SPORT1: Mit dem Sieg im Finale habt ihr euch auch für die VRL Finals qualifiziert. Dort spielt ihr gegen die besten Teams der anderen regionalen Ligen. Wie siehst du deine Chancen gegen die anderen Teams und wer sind in deinen Augen die stärksten Gegner?

AFoxx: Das wird richtig spannend. Manche dieser Teams haben ein paar der bekanntesten Namen der Szene in ihren Rostern. Es wird eine große Ehre sein, gegen diese Mannschaften zu spielen und wir werden alles geben! Ich glaube, wir haben gute Chancen, das Ding zu gewinnen, auch wenn wir als Underdog in das Event gehen. Das spielt uns in die Karten. Ich denke, die stärksten Gegner sind Team Vitality aus der VRL Frankreich und Case Esports aus der VRL Spanien.

SPORT1: Fábio, vielen Dank für deine Zeit, viel Erfolg in den Finals!

AFoxx: Danke!