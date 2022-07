FC Bayern vs. Manchester City im Free-TV auf SPORT1 - weiteres Testspiel gegen D.C United ebenfalls im TV

Anzeige

Der FC Bayern München bereitet sich in den USA auf die neue Saison vor. Dabei kommt es zu einem echten Kracher-Duell. SPORT1 überträgt die Partie im Free-TV.

Der FC Bayern geht auf USA-Tour – und SPORT1 ist dabei!

In seiner ersten Saison als Bayern-Trainer holte Julian Nagelsmann mit seiner Mannschaft den Meistertitel, in der Champions League war jedoch bereits im Viertelfinale gegen den FC Villarreal Schluss. Wie präsentiert sich der Rekordmeister in der neuen Spielzeit? (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

In der Vorbereitung richtet sich der Blick der Fans natürlich auch auf die Neuzugänge. Mit Ausnahmestürmer Sadio Mané vom FC Liverpool sowie Ryan Gravenberch und Noussair Mazraoui (beide Ajax Amsterdam) haben sich die Münchner bisher ordentlich verstärkt.

Bayern München gegen Manchester City auf SPORT1

Nach der Team-Vorstellung in der Allianz Arena werden die neuen Stars erstmals in den USA bei der Audi Summer Tour groß aufspielen: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 21. Juli, messen sich die Münchner mit D.C. United. SPORT1 zeigt das Match relive am Donnerstag, 21. Juli, ab 20.15 Uhr im TV und Stream. Austragungsort ist das Audi Field in der amerikanischen Hauptstadt Washington. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Auf die Fans wartet wenige Tage später dann ein echter Kracher! Die Bayern treffen auf Manchester City – Julian Nagelsmann auf Pep Guardiola.

SPORT1 zeigt das Spiel am Sonntag, 24. Juli, relive ab 14.00 Uhr im TV und Stream. City holte sich im spannenden Rennen vor Liverpool die Meisterschaft in England, in der Champions League wurde der Traum vom Titelgewinn allerdings erneut verfehlt.

SPORT1 zeigt Testspiele mit dem FC Liverpool, dem FC Bayern, Eintracht Frankfurt, Hertha und Union im Free-TV

Ex-Bayern-Trainer Guardiola will sein Team um Topstars wie Kevin De Bruyne und Phil Folden noch stärker machen und hofft dabei auch auf den Neuzugang Erling Haaland von Borussia Dortmund. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Spielstätte der Partie Bayern gegen City ist das Lambeau Field in Green Bay im Bundesstaat Wisconsin, zugleich legendäre Arena des NFL-Klubs Green Bay Packers.

