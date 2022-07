FC Bayern: Hasan Salihamidzic in Turin gesichtet! Holt er Matthijs de Ligt von Juventus?

Der Poker des FC Bayern um Matthijs de Ligt geht in die heiße Phase. Sportvorstand Hasan Salihamidzic landet in Turin, um mit Juventus über die Ablöse zu verhandeln.

Hasan Salihamidzic ist zu Verhandlungen über einen Wechsel von Juventus-Star Matthijs de Ligt zum FC Bayern in Turin gelandet.

Wie ein Video des italienischen Sportjournalisten Giovanni Albanese belegt, kam der Bayern-Sportvorstand wie von SPORT1 vorab berichtet am frühen Montagnachmittag in Italien an.