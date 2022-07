UFL & GOALS „nicht konkurrenzfähig“ - DFB eFootball Coach watscht FIFA-Konkurrenten ab

Was ist von den neuen Fußballsimulationen UFL und GOALS zu erwarten? Für DFB eFootball Coach Matthias Hietsch sind sie zunächst keine Konkurrenz zu FIFA 23.

Mit FIFA 23 beschert uns Entwickler EA Sports im September die letzte Ausgabe der traditionsreichen Reihe, bevor es ab nächstem Jahr dann unter neuem Namen und ohne den Fußballweltverband FIFA weitergeht. Zudem stehen mit UFL und GOALS zwei gänzlich neue Mitbewerber in den Startlöchern.

Ein konkretes Releasedatum der ambitionierten Titel gibt es zwar noch nicht, jedoch ist zumindest für UFL eine Veröffentlichung in diesem oder spätestens nächstem Jahr wahrscheinlich. Im August will Publisher Strikerz. Inc das genaue Release-Datum verkünden.