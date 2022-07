Apex Legends: Epischer Neun-Team-Kampf um 2 Millionen USD beim ALGS Championship

Das australische Roster von DarkZero gewinnt die ALGS Championship © DarkZero via Twitter

Was ein Einstieg in die Szene! Das erst zwei Tage vor dem Turnier neu entstandene DarkZero gewinnt das wohl größte Tournament des Apex-Legends-Jahreskalenders. Dabei reichte den Australiern in den finalen neun Runden genau ein Sieg. Dieser war aber turnierentscheidend.