Niederländische Kapitänin van Veenendaal fällt verletzt aus

Den Haag (SID) - Die niederländische Frauen-Nationalmannschaft muss bei der Fußball-EM in England in den kommenden Spielen auf ihre Kapitänin Sari van Veenendaal verzichten. Wie der niederländische Verband KNVB am Montag bekannt gab, fällt die Torhüterin für den Rest des Turniers aus.