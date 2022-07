Anzeige

Aus & vorbei! Blizzard befördert Heroes of the Storm aufs Abstellgleis Heroes of the Storm vor dem Aus

Nach sieben Jahren ist offensichtlich Schluss! Blizzard befördert Heroes of the Storm aufs Abstellgleis und wird keine weiteren neuen Inhalte veröffentlichen © Blizzard

Florian Merz

Nach über sieben Jahren ist Schluss! Blizzard beendet die aktive Entwicklung neuer Inhalte für Heroes of the Storm. Das Spiel selbst bleibt weiter bestehen.

Am Ende dürfte sich Blizzard deutlich mehr versprochen haben, vom hauseigenen MOBA-Vertreter Heroes of the Storm. Doch das in Konkurrenz zu Dota 2 und League of Legends getretene Online-Spiel konnte nie die gestellten Erwartungen erfüllen. Schon vor Jahren wurde der aktive eSports-Szene quasi über Nacht das Licht ausgeknipst, nun könnte es nicht mehr lange dauern, ehe die Server gänzlich vom Netz gehen.

Ohne neue Inhalte: Spiel besteht weiter - Heroes of the Storm

Mit zahlreichen bekannten Gesichtern gespickt, versprach Heroes of the Storm frischen Wind in doch recht festgefahrene MOBA-Szene zu bringen. Dynamische Karten, Helden und Figuren aus den Spielen WarCraft, StarCraft, Overwatch und Co. sowie ein angepasstes Gameplay boten ein durchaus abwechslungsreiches Spielgefühl. Doch allen Inhalten zum Trotz konnte das MOBA niemals eine ähnliche Popularität wie die Konkurrenz um Dota und League of Legends erreichen. Nun, nach sieben Jahren, ist Schluss - zumindest was neue Inhalte angeht.

Über den offiziellen Blog ließ Blizzard verlauten, dass Heroes of the Storm in die gleiche Kategorie einsortiert wurde, in der sich bereits StarCraft und dessen Nachfolger StarCraft II befinden. Beide Spiele werden nicht mehr aktiv weiterentwickelt und erhalten lediglich Patches und Bugfixes. In Zukunft wird so nun auch mit Heroes of the Storm verfahren.

Das Spiel selbst ist weiterhin als Free-2-Play-Titel für PC über den Blizzard-Launcher als kostenloser Download erhältlich.