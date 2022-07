"Konzept eines Milliardärs": Fans kämpfen weiter gegen Super League

„Das Projekt ist ein Konzept eines Milliardärs. Es ist von Natur aus wettbewerbsfeindlich“, hieß es in einem offenen Brief. Eine Super League sei „eine existenzielle Bedrohung für den europäischen Fußball“. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Fans fordern zu Unterzeichnung von Bürgerinitiative auf

In ihrem offenen Brief forderten die Fanverbände nun auch nochmals alle Anhänger auf, die Bürgerinitiative „Win it on the Pitch“ zu unterzeichnen. Mit dieser wird die Europäische Kommission dazu auffordert, „die Integrität des europäischen Fußballs zu schützen“.