Mainzer Tauer positiv auf Corona getestet

Abwehrspieler Niklas Tauer vom Bundesligisten FSV Mainz 05 ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie die Rheinhessen mitteilten, befinde sich der 21-Jährige bereits seit einigen Tagen in häuslicher Isolation.

Ob der U20-Nationalspieler am Mittwoch pünktlich mit ins Trainingslager nach Grassau reisen kann, ließ der Verein zunächst offen. Am Montag fehlte er beim offiziellen Termin für das Mannschaftsfoto.

Tauer soll nach den Abgängen von Kapitän Moussa Niakhate (Nottingham Forest) und Jeremiah St. Juste (Sporting Lissabon) in dieser Spielzeit in der Defensive eine größere Rolle einnehmen. In der abgelaufenen Saison kam er bei elf Einsätzen lediglich auf 485 Einsatzminuten.