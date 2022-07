Serie A: Juventus Turin macht Pogba-Deal offiziell - er kommt wieder ablösefrei

So frenetisch wird Pogba gefeiert

Der italienische Rekordmeister holt den französischen Weltmeister von Manchester United zurück. Pogba kommt ablösefrei, sein Vertrag bei den Red Devils war im Juni ausgelaufen. In Turin unterschreibt er bis 2026.

Der Transfer hatte sich seit Tagen angebahnt. Schon am Wochenende hatte der 29-Jährige seinen Medizincheck in Italien absolviert und war dabei von den Fans der Alten Dame begeistert gefeiert worden. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Serie A)

Pogba kommt zum zweiten Mal in seiner Karriere ablösefrei zu Juve. 2012 war der Mittelfeldspieler nach England gegangen, ehe ihn die Red Devils vier Jahre später für 105 Millionen Euro zurückholten.

Für United absolvierte er anschließend 232 Partien. 39 Tore und 51 Assists lautet die Bilanz. Hängen bleibt aber neben den nackten Zahlen vor allem, dass Pogba in seiner zweiten Periode in England die Erwartungen nie ganz erfüllen konnte - obwohl er 2018 mit Frankreich Weltmeister wurde.

Juve schrieb in einem Statement am Montag: „Paul ist zurück in Turin. Er ging als Junge und kommt als Mann und Champion zurück.“ Pogba ist nach Angel di Maria (ablösefrei von PSG) der nächste namenhafte Transfer von Juve.