Rocket League: Diese Mechaniken müsst ihr beherrschen, um wirklich hoch zu spielen

Wer in Rocket League ab einem bestimmten Rang noch weiter aufsteigen möchte, der muss sowohl relativ viel Zeit in das Spiel investieren als auch einige Gameplay-Mechaniken trainieren. Mittlerweile stehen dem Spieler nämlich hunderte verschiedener Fahrzeuge zur Verfügung, die sich dank unterschiedlicher Hitboxen jeweils etwas anders anfühlen.

Die wichtigsten Mechaniken in Rocket League

Um ein besseres Gefühl für die jeweilige Situation zu bekommen, ist es durchaus hilfreich, sich Clips von Profis anzuschauen. Tiefergehende Mechaniken sollten bestenfalls zuerst im benutzerdefinierten Training von Rocket League eingeübt werden. Nach einiger Zeit kann dann schneller in die Luft aufgestiegen (Fast Aerial), von der Wand aus besser positioniert (Wave Dash) oder in brenzligen Situationen durch ein geschicktes Manöver (Half Flip) zügiger in die eigene Hälfte gelangt werden.

Rocket League: Die richtigen Kameraeinstellungen verwenden

Die Kameraeinstellungen in Rocket League sind sehr komplex und können in nahezu jeder Hinsicht an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Das ergibt auch Sinn, denn in der Arena hat jeder etwas andere Vorlieben. Trotzdem gibt es auch hier einige Grundregeln, die jede/r eSportler/in beachtet und die auch ihr einhalten solltet.