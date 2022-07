Kick it like Papa: Beckham-Sohn Romeo trifft per Freistoß

Kick it like Papa: Romeo Beckham hat sein Premierentor für die Zweitvertretung von Inter Miami erzielt - natürlich per Freistoß. Der Sohn der englischen Fußball-Ikone David Beckham war beim 3:1 (0:1) gegen Orlando City B zum Endstand erfolgreich.

Beckham zirkelte den Ball aus rund 25 Metern über die Mauer in die linke untere Torecke (84.) - wie einst sein Vater mit seinem starken rechten Fuß. In seinen zuvor 13 Saisonspielen in der Liga MLS Next Pro hatte der Rechtsaußen bereits sieben Vorlagen gegeben.