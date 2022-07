Nationalspielerin Magull fordert Mindestlohn im Frauen-Fußball

„Wir Fußballerinnen sollten ab der 2. Liga so gut verdienen, dass niemand mehr nebenbei arbeiten gehen muss“, sagte die 27-Jährige der Bild -Zeitung: „Da sprechen wir von einem Mindestgehalt von 2000, 3000 Euro im Monat. So kannst du die Entwicklung im Frauenfußball nachhaltig voranbringen.“

„Ich weiß nicht, warum das in Deutschland nicht geht“

„Wir brauchen mehr Mittel, um die Entwicklung voranzutreiben“, sagte sie. In England etwa müssten Lizenzvereine ihre Spielerinnen professionell bezahlen, damit sie in der Liga spielen dürfen. „Ich weiß nicht, warum das in Deutschland nicht geht“, meinte sie.