„Partycrasher“ Sammer warnt vor BVB-Euphorie

Auch er sehe "einen gewissen Aufbruch", meinte der Europameister von 1996, warne aber "vor euphorischen Denkweisen". Die Borussia müsse "das Thema Leistungskultur in Zukunft in den Mittelpunkt stellen, daran arbeiten und Stabilität zeigen ? nicht nur wenn die Sonne scheint, sondern auch wenn es regnet. Das müssen wir verbessern." Gut sei nicht gut genug, "solange besser möglich ist".

Von den Profis um Kapitän Marco Reus erwartet Sammer (54) in Sachen Führung eine Steigerung. "Die Mannschaft hat sich in den Leben-oder-sterben-Spielen nicht bewiesen, da müssen wir Ansätze wählen, um dem Gegner das Gefühl zu geben, dass sich Borussia Dortmund niemals aufgibt." Es wäre sein "größter Wunsch, "dass sich in sportlicher wie auch in gruppendynamischer Hinsicht etwas tut".