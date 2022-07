Glasners Kampfansage an Real - und was er von Götze nicht erwartet

„Klar ist der Champions-League-Sieger immer Favorit“, sagte der Coach vor dem europäischen Supercup gegen Real Madrid am 10. August in Helsinki dem kicker, „aber das ändert nichts an unserer Herangehensweise. Wir wollen den Supercup gewinnen und den nächsten Titel holen.“ (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)