Borussia Dortmund: Matthias Sammer - Klare Ansage an Spieler und Lob für Moukoko

Sammer mit Forderung an BVB

Die neue Bundesligasaison steht in den Startlöchern. Vor Beginn äußert sich Matthias Sammer zur Vorherrschaft des FC Bayern München und Youssoufa Moukoko.

Seit zehn Jahren ist die Meisterschale in München.

Anfang Juni zeigte sich Hans-Joachim Watzke zuversichtlich, dass sich dies auch wieder ändern wird . „Irgendwann bröckelt es, irgendwann in den nächsten Jahren kommt es zum Einsturz“, sagte der Geschäftsführer von Borussia Dortmund im Deutschlandfunk .

Auch Matthias Sammer ist überzeugt, dass jede Ära mal endet, wie er im Gespräch mit dem Kicker bekräftigte. Dass es in der kommenden Saison aber schon so weit sei, daran will der 54-Jährige, der seit 2018 als externer Berater für den BVB tätig ist, nicht glauben. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)