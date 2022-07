Kyrgios: Wimbledon-Titel hätte mir hier geschadet

Musste sich am Ende geschlagen geben: Nick Kyrgios (l.) © AFP/SID/SEBASTIEN BOZON

Das sieht der Australier selbst so. „Ich habe das Gefühl, hätte ich diesen Grand Slam gewonnen, hätte mir etwas die Motivation gefehlt“, sagte Kyrgios nach seiner Niederlage im Finale gegen Novak Djokovic: „Mir wurde mein ganzes Leben lang eingeredet, dass ein Wimbledonsieg die ultimative Leistung sei.“

Kyrgios: Kann noch viel lernen

Mit Stolz auf seine Leistung im All England Club reist der 27-Jährige nach Hause, auch wenn die Erfahrung schmerzt. Er könne „Selbstvertrauen“ daraus ziehen, sagte er: „Im ersten Satz sah ich wie derjenige aus, der viele Finals gespielt hat. Ich habe den Eindruck, dass ich mit dem Druck sehr gut umgegangen bin.“

Kyrgios, der mit einem Verstoß gegen den Dress-Code für Ärger sorgte, stand zum ersten Mal in seiner Karriere in einem Grand-Slam-Finale, Djokovic zum 32. Mal, der Serbe gewann seinen 21. Titel - seinen siebten in Wimbledon.