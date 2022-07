Hasan Salihamidzic legt Juventus Turin erstes Bayern-Angebot für Mathijs de Ligt vor

Juve-Fans flehen de Ligt an: Geh nicht zum FC Bayern!

Hasan Salihamidzic fliegt am Montag nach Turin, um Juventus ein erstes Angebot für Mathijs de Ligt vorzulegen. Eine schnelle Einigung ist allerdings nicht zu erwarten.

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic wird nach SPORT1-Informationen am Montag nach Turin fliegen, um mit den Juventus-Verantwortlichen erstmals konkret in die Verhandlungen über den niederländischen Innenverteidiger zu gehen. (Begeisterter Empfang für de Ligt in Turin)