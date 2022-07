Formel 1: Alter Freund von Michael Schumacher feiert Mick - Stimmen mit Vettel und Verstappen

Mick Schumacher beeindruckt in Spielberg. Danach gibt es Lob vom Mercedes-Teamchef Toto Wolff sowie einem alten Freund der Familie Schumacher. Sebastian Vettel nimmt der Haas-Pilot in Schutz. Die Stimmen.

Was für ein beeindruckendes Rennen von Mick Schumacher !

Nach den ersten Punkten seiner Formel-1-Karriere in Silverstone legte der Haas-Pilot mit einem sechsten Platz in Spielberg nach. Schumacher zeigte dabei beeindruckende Überholmanöver und wurde von den F1-Fans erstmals zum Fahrer des Tages gewählt.

Über diese Auszeichnung freute sich nicht nur Mick Schumacher, sondern auch ein langjähriger Freund seines Vaters Michael: Jean Todt. Mick Schumacher nahm zudem Aston-Martin-Pilot Sebastian Vettel für seine Flucht aus dem Fahrer-Meeting in Schutz .

SPORT1 fasst die Stimmen Rennen in Spielberg von Sky , aus der Boxengasse und der Pressekonferenz zusammen.

„Ich hatte immer erwartet, dass es im Rennen zwischen uns und Ferrari eng wird. Wir hatten viel zu viel Reifenverschleiß im Rennen gehabt. Auf allen Sätzen hatten wir Probleme, das hatte ich nicht erwarte. Nun ist es wichtig, dass wir alles analysieren. An einem schlechten Tag aber noch Zweiter zu werden ist gut.“

„Es war ein kniffliger Tag. Wir haben mit den Reifen ein Problem gehabt und hatten zu viel Abbau auf allen Mischungen, um Charles zu attackieren. Ich hatte dieses Ergebnis nicht erwartet, da das Wochenende bisher nicht so gut lief. Jetzt haben wir wieder gute Punkte fürs Team eingefahren und da müssen wir weitermachen nach dem harten Wochenende.“

„Wir sind rundum zufrieden mit dem Rennen. Am Samstag haben wir ein paar Punkte liegen lassen. Mit der Performance, die wir derzeit zeigen, können wir hoffentlich in Zukunft weiter so Punkte sammeln."