WWE sollte getoppt werden - doch vermeintliche neue Superliga WES erlebt Desaster

Die Zukunft der vom Ex-WWE-Championduo Gzim Selmani und Sunny Dhinsa ( The Authors of Pain ) gesteuerten Promotion erscheint spätestens jetzt höchst ungewiss.

WES wollte in England mehr Fans locken als WWE

Die Pläne, die WES geschmiedet und verkündet hatte, waren dabei groß: Am 6. Juni sollte die erste WES-Show in der Motorpoint Arena in Nottingham steigen, einer Halle, die 10.000 Zuschauer fasst - der Startup wollte damit aus dem Stand mehr Fans anlocken, als WWE bei der größten Show der jüngsten Europatour in London geschafft haben soll (ca. 8000).