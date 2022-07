World Games: Michelle Uhl und Tobias Bludau - Deutsches Duo rockt Alabama

Die Fahnenträgerin des Team D hat bei den World Games in Birmingham gemeinsam mit ihrem Tanzpartner im Rock´n´Roll eine herausragende Leistung auf das Parkett gezaubert – 102.38 Punkte langten für die insgesamt sechste deutsche Goldmedaille. (Die Sportarten der World Games 2022)

„Ich finde es unbeschreiblich. Morgen gucken wir uns die Medaille nochmal ganz in Ruhe an und dann wird es, glaube ich, ein bisschen wahr, was hier heute passiert ist“, sagte Uhl im Anschluss.