Premier League: Impf-Wirbel um zwei Chelsea-Stars vor USA-Reise

Um aktuell in die USA einreisen zu dürfen, müssen alle über 18-Jährigen doppelt gegen Corona geimpft sein. Ausgenommen sind lediglich US-amerikanische Staatsbürger oder Personen mit Wohnsitz in den USA.

Freundschaftsspiel gegen FC Arsenal

In den USA absolvieren die Spieler eine Woche lang Trainingseinheiten, ehe sie zu Freundschaftsspielen antreten. In Las Vegas geht es gegen Club America, ehe in Los Angeles der Charlotte FC wartet. Zum Abschluss steht ein Spiel in Florida gegen den FC Arsenal auf dem Programm.