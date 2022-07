Wimbledon: Novak Djokovic krönt sich im Finale gegen Nick Kyrgios erneut zum Champion

Novak Djokovic hat erneut das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon gewonnen und gewinnt damit das Turnier zum vierten Mal in Folge.

Mit insgesamt sieben Titeln in Wimbledon schloss er zu seinem Jugendidol Pete Sampras auf und liegt nur noch einen Erfolg hinter Rekordchampion Roger Federer - zudem nähert er sich im „ewigen“ Grand-Slam-Ranking dem Spitzenreiter: Nach Djokovics 21. Triumph im 32. Finale ist Rafael Nadal (22 Titel) wieder in Reichweite. An Federer, der 20 Titel gewinnen konnte, zog er zudem endgültig vorbei.

„Er ist ein bisschen wie ein Gott“

Auch Gegner Djokovic, der seit 2013 nicht mehr auf dem Center Court in Wimbledon verloren hat, zeigte sich sehr zufrieden: „Dieser Titel bedeutet mir eine Menge, Wimbledon wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben“, sagte Djokovic.

Kyrgios hadert nach starkem Beginn zu viel

Djokovic droht nächste Grand-Slams zu verpassen

Kyrgios suchte die Schuldigen in seiner Box, Djokovic die Entscheidung, Kyrgios rettete sich mit seinem starken Aufschlag (insgesamt 30 Asse) in den Tiebreak, Djokovic behielt die Nerven und gewann nach drei Stunden verdient.

Für ihn könnte es der letzte Grand-Slam-Titel für längere Zeit gewesen sein. Die US Open in New York (ab Ende August) wird er wohl verpassen, Djokovic verweigert die Impfung und darf somit nicht einreisen. Auch in Australien Anfang 2023 wird der 35-Jährige nach dem Gerichtstheater in diesem Jahr sicher nicht mit offenen Armen empfangen werden.