Wimbledon 2022: "Sturzbetrunken" - Nick Kyrgios fordert Zuschauerrauswurf im Finale

„Sie spricht mitten im Punkt“, beschwerte sich der 27-Jährige beim Schiedsrichter und fügte hinzu: „Sie lenkt mich ab, während ich in einem Wimbledon-Finale aufschlage.“ Diese Ablenkung habe ihn fast das Spiel gekostet.

Zudem unterstellte er besagter Zuschauerin, dass sie wohl zu viel getrunken habe. „Sie sitzt sturzbetrunken in der ersten Reihe und spricht mitten im Spiel!“ Als Schiedsrichter Renaud Lichtenstein bestätigte, dass das nicht in Ordnung sei, fordert Kyrgios, der in seinem ersten Grand-Slam-Finale steht, erneut den Rauswurf der Zuschauerin.