Jürgen Klopp enthüllt nach CL-Chaos: „Meine Familie war heftigen Kämpfen ausgesetzt“

Rund um das diesjährige Endspiel in der Königsklasse kam es zu Ausschreitungen. Liverpool-Trainer Klopp verrät, dass auch seine Familie dem Chaos nicht entgehen konnte.

Das vergangenene Champions-League-Finale ging nicht nur wegen Real Madrids 14. Titel in der Königsklasse in die Geschichte ein, sondern auch wegen des Chaos rund um das Stadion, das damals eine deutliche Spielverzögerung nach sich zog .

Klopp: „Meine Familie war heftigen Kämpfen ausgesetzt“

„Meine Familie hat mir vor dem Spiel Nachrichten geschickt, ‚Wir sind im Stadion, viel Glück‘ und so weiter, aber so war es nicht“, fuhr Klopp fort und sprach dabei die Lügen an, die ihn beruhigen hätten sollen. „Die Finalniederlage ist das geringste Problem gewesen.“