World Games: Flag Football ist neu im Programm - erobert die Sportart die große Bühne?

Die World Games bekommen an diesem Sonntag eine neue Farbe: Zum ersten Mal gehört das sogenannte „Flag-Football“ zur Vielzahl der Disziplinen - und schielt auch schon in Richtung der großen Bühne Olympia.

Flag-Football: Die kontaktlose Football-Variante

Die Disziplin soll olympisch werden - und die World Games dabei helfen?

Dafür war eine Teilnahme bei den World Games in der Vergangenheit sogar eine Voraussetzung. Das ist mittlerweile nicht mehr so, doch die Forderungen nach dem nächsten Schritt werden jetzt trotzdem mehr Gehör finden.

Unter anderem sprach sich die US-amerikanische Football-Liga NFL dafür aus: „Es ist das ultimative Ziel, Flag-Football zu einer olympischen Sportart zu machen“, stellte Troy Vincent, Executive Vice President of Football Operations der NFL, im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Associated Press klar.

Eine Entscheidung müsste im kommenden Jahr getroffen werden, wenn die Disziplin schon Teil der übernächsten Spiele in Los Angeles sein soll. Hierfür ist es erforderlich, einen entsprechenden Antrag beim Internationalen Olympischen Komitee einzureichen.

Eine Aufnahme zu Olympia 2028 in der Stadt, in der in diesem Jahr auch der Super Bowl ausgetragen wurde, wäre für die Football-Geburtsstätte USA als Gastgeberland der perfekte Zeitpunkt. Möglicherweise lassen sich die Entscheider von einem Spiel gegen Mexiko überzeugen.