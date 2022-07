World Games: Vier deutsche Goldmedaillen am zweiten Wettkampftag

Die deutsche Mannschaft sahnt am zweiten Wettkampftag bei den World Games richtig ab. Alleine beim Flossenschwimmen sammelt das Team zahlreiche Medaillen.

Am zweiten Tag der World Games in Birmingham standen die schwarz-rot-goldenen Farben gleich viermal ganz oben auf dem Treppchen. Besonders erfolgreich waren dabei die Flossenschwimmer. (Die Sportarten der World Games 2022)

Schikora und Staffel legen nach

Schikora war nach ihrem Sieg selbstverständlich überglücklich: „Ich kann es überhaupt nicht begreifen. Das war das beste Gefühl meines Lebens. Es hat sich alles gelohnt, ich habe geschrien, ich war so glücklich. Ich habe das beste Team hinter mir – Danke!“

Fahnenträgerin holt Gold

„Ich finde es unbeschreiblich. Morgen gucken wir uns die Medaille nochmal ganz in Ruhe an und dann wird es, glaube ich, ein bisschen wahr, was hier heute passiert ist“, sagte Uhl im Anschluss.