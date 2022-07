Formel 1: Schock-Berichte aus Österreich - Hamilton "angewidert"

Nach zahllosen Berichten über Belästigungs-Vorfälle in Spielberg verurteilt die Formel 1 das „vollständig unakzeptable“ Verhalten und ermahnt die Streckenbetreiber.

Die Verantwortlichen der Königsklasse haben sich am Sonntagmorgen vor dem Rennen im Spielberg ( 15 Uhr im LIVETICKER ) mit einem Statement an die Öffentlichkeit gewandt und nach eigenen Angaben auch Streckenbetreiber und Security ermahnt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Formel 1 reagiert auf Berichte: „Komplett inakzeptabel“

Vorausgegangen waren zahlreiche, via Social Media veröffentlichte Beschwerden über sexistisches, rassistisches und homophobes Verhalten.

„Wir wurden auf einige Berichte aufmerksam gemacht, dass einige Fans beim Grand Prix in Österreich sich komplett inakzeptablen Kommentare von anderen aussetzen mussten“, ließ die Formel 1 auf Twitter verlauten.

Und weiter heißt es in dem Statement: „Wir nehmen diese Angelegenheit sehr ernst, haben sie mit dem Promoter und dem Sicherheitspersonal zur Sprache gebracht und werden mit denen sprechen, die von diesen Vorfällen berichtet haben.“

Zudem fügten die F1-Verantwortlichen an: „Diese Art von Verhalten ist inakzeptabel und wird nicht toleriert.“ Laut übereinstimmenden Berichtet ist mittlerweile die Präsenz von Sicherheitskräften erhöht worden.

Verbale und teils körperliche Übergriffe

Zahlreiche Frauen hatten in den sozialen Medien von wahren Spießrutenläufen auf den überwiegend von Männern besetzten Tribünen berichtet, auch Homophobie und Rassismus seien dort ein großes Problem. Diese Erfahrungen erstreckten sich demnach auch auf die riesigen Campingplätze rund um die Strecke und hätten schon in den vergangenen Jahren in Spielberg zum Alltag gehört.