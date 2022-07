Formel 1: Lewis Hamilton kritisiert Fans hart! "Unglaublich, dass Menschen sowas machen"

Lewis Hamilton ist beim Qualifying zum Sprintrennen in die Bande gekracht. Der Brite kritisiert nun die Reaktionen auf seinen Unfall.

Nach dem Rennen ließ er seinem Frust über Reaktionen der Fans, die in Spielberg zumeist seinen Rivalen Max Verstappen unterstützen, zu seinem Unfall freien Lauf. „Ein Fahrer hätte vielleicht ins Krankenhaus gemusst und ihr jubelt dafür? Es ist unglaublich, dass Menschen sowas machen, zumal sie wissen, wie gefährlich unser Sport ist“, kritisierte der Brite. (NEWS: Netz feiert Schumacher-Interview)

Er sei dankbar, dass er ohne Verletzungen davon gekommen ist. „Man sollte nicht über den Unfall und die Verletzung von einem anderen jubeln. Das hätte nicht in Silverstone passieren sollen und auch nicht hier“, meinte er.

Auch Max Verstappen gefielen die Buhrufe seiner eigenen Fans nicht. „Grundsätzlich finde ich es schade, dass die Fans in der Tat wie Fußball-Fans reagieren. Sie pfeifen immer den Gegner aus. In Holland pfeifen sie gegen Lewis, in England gegen mich. Ich finde das schade, weil wir oft extrem harte, sportlich hochwertige Kämpfe austragen“, erklärte er im SPORT1-Interview. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)