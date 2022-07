Wimbledon 2022 Finale heute: Novak Djokovic - Nick Kyrgios LIVE im TV, Stream, Ticker

Novak Djokovic trifft im Wimbledon-Finale auf Nick Kyrgios, der vom Nadal-Ausfall profitierte. Der Serbe peilt seinen vierten Turniersieg in Folge an.

Am 27. Juni öffnete der All England Lawn Tennis and Croquet Club wieder seine Pforten für die 135. Ausgabe der Wimbledon Championships - jetzt steht die finale Entscheidung kurz bevor. Im Endspiel der Frauen stehen sich Elena Rybakina und Ons Jabeur gegenüber. (im Liveticker bei SPORT1).