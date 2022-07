Tour de France 2022: Tadej Pogacar fürchtet nach Corona-Fall den Super-GAU

Der Gesamtführende Tadej Pogacar ist wegen eines Corona-Falls in seinem Team in Sorge vor einem unfreiwilligen Ende seiner Tour-Mission. Er fürchtet auch eine Ansteckung durch Fans.

Wout van Aert holte am Samstag seinen zweiten Etappensieg bei der diesjährigen Tour de France - aber Dominator Tadej Pogacar brachte am Ende als Dritter wieder ein paar Sekunden mehr zwischen sich und seine Konkurrenten.

Der zweimalige Sieger könnte also zufrieden sein mit dem Verlauf der Etappe am Samstag. Doch die Furcht vor einem unfreiwilligen Ende seiner „Mission Threepeat“ trübt den Gemütszustand des Slowenen. ( NEWS: Alles zur Tour de France )

Tadej Pocagar fürchtet Ansteckung durch Fans

Bei Pogacar und allen restlichen Teammitglieder fiel der Test gegenteilig aus, doch der Fall in den eigenen Reihen schürt beim bislang so unantastbaren Dominator die Angst vor einem coronabedingten Tour-Aus.

„Covid ist nicht mein größter Rivale. Es kann aber die ganze Tour ruinieren“, sagte Pogacar nach der Etappe: „Wir sind jeden Tag unterwegs und werden von vielen Fans unterstützt. Jeden Tag schreien einen die Leute an den Anstiegen an, was ich mag. Aber es steigert die Wahrscheinlichkeit, sich mit Viren anzustecken. Ich hoffe, das war es jetzt für unser Team und wir bleiben bis zum Ende verschont.“