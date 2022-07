Bundesliga: Bochum verpflichtet ukrainischen Nationalspieler

Ordez (30) spielte von 2005 bis 2019 beim ukrainischen Spitzenklub Schachtjor Donezk und gewann in dieser Zeit zweimal den Meistertitel. In seiner ersten Saison nach dem Wechsel nach Moskau wurde er zum Spieler der Saison gewählt. Sein Vertrag in Russland lief noch bis 2024. Für die Nationalmannschaft kam Ordez bislang zwölfmal zum Einsatz und erzielte einen Treffer.

Der Ukrainer flog am Sonntag gleich mit ins Trainingslager in Gais in Südtirol. Dagegen fehlte Neuzugang Jacek Goralski. Der Pole muss sich nach Angaben des Klubs einem operativen Eingriff am Auge unterziehen. Auch die Jungprofis Moritz Römling und Luis Hartwig saßen nicht im Flieger, sie sind für Vertragsverhandlungen freigestellt und sollen verliehen werden.