Bubble geplatzt beim WSOP Main Event

Beim Main Event der World Series of Poker (WSOP) ist die Bubble geplatzt. In der Pokersprache der Begriff für das Erreichen der Geldränge. Im aktuellen Turnier beträgt das erste Preisgeld $15.000. Ursprünglich waren 8663 Spieler an den Start gegangen, die zweithöchste Anzahl nach dem Rekord-Event von 2006. Aber nur 1300 Spieler werden mit einem Preisgeld nach Hause gehen.

Kurz vor dem Erreichen dieser Zahl verändert sich die Dynamik des Turniers massiv. Spieler mit wenig Chips versuchen so risikofrei wie möglich, sich in die Geldränge zu quetschen. Spieler mit viel Chips machen häufig mehr Druck, da sie sicher sein können, die Bubble zu überleben. Um die Situation möglichst gerecht zu begleiten, wird vor dem kritischen Moment „Hand-für-Hand“ gespielt. Das bedeutet, an jedem Tisch wird immer nur eine Hand gespielt, bis alle Tische die Aktion beendet haben. So wird verhindert, dass Spieler mit wenig Chips unendlich lange Bedenkzeit nehmen.