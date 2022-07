Formel 1: Warum eine große Feindschaft in Österreich besonders aufgeladen ist

Die langjährige Rivalität zwischen Mercedes und Red Bull ist beim Rennen in Spielberg besonders aufgeladen - was mit besonderen Vorkommnissen hinter den Kulissen zu tun hat.

Zwischen Mercedes und Red Bull gibt es eine Rivalität, die schon in Bereiche der Feindschaft anzusiedeln sind.

Toto Wolff machte Mercedes-Red Bull-Scharmützel persönlich

„Es kann nicht sein, dass ein Brausehersteller schneller als Mercedes fährt,“ sagte er in einer internen Besprechung 2013, als Red Bull mit dem damaligen Frontman Sebastian Vettel dominierte.

Marko und Red-Bull-Konzernchef Dietrich Mateschitz erfuhren von der verächtlichen Bezeichnung und fortan war der „Emporkömmling“, wie Wolff von den Red-Bull-Chefs bezeichnet wurde, persona non grata. Das Tischtuch war zerschnitten.

Red-Bull-Boss quartierte Mercedes aus Hotels aus

Jetzt begannen die Anfeindungen und der Krieg neben der Strecke nahm seinen Lauf. So druckte Mercedes einmal provokative Plakate in Österreich, wo sie den GP in der Steiermark als eigenes „Heimspiel“ ankündigten.