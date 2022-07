Bundesliga: Kramer findet die Entlassung von Hüter "richtig"

Für Rio-Weltmeister Christoph Kramer vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach war die Trennung von Trainer Adi Hütter alternativlos. „Ich finde es richtig, dass der Klub den Reset-Knopf gedrückt hat“, sagte der Mittelfeldspieler im Interview mit der Bild am Sonntag .

Dies sei allerdings nicht allein auf den Wechsel zum neuen Coach Daniel Farke zurückzuführen. Ohnehin sei Hütter nicht alleine verantwortlich für die verkorkste Saison gewesen: "Wenn ein Trainer entlassen wird, darf man das nicht nur an ihm festmachen, auch wenn ich der Meinung bin, dass der Trainer die wichtigste Person im Verein ist. Wir als Mannschaft müssen uns da auch an die eigene Nase fassen ? am Ende müssen wir das auf dem Platz regeln. Und das haben wir nicht geschafft."