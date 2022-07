Bundesliga: Ex-BVB-Boss Meier lobt Bayern für "Mia san Mia"-Gefühl

Als Beispiel nannte Meier Erling Haaland. „Was bleibt von Haaland übrig an mentalem Beitrag für diesen Teamgeist? Er war beim BVB ein hervorragender Spieler, aber er hat sich hier gar nicht weiterentwickeln können. Und da konnte hier auch nichts weitergegeben werden an DNA, was Borussia Dortmund immer ausgemacht hat“, so Meier. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)