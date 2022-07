Wimbledon 2022: Alles nur Show bei Kyrgios? Ex-Manager nimmt ihn in Schutz

Im Skandalmatch in der dritten Runde gegen Stefanos Tsitsipas eskalierte die Situation. Kyrgios forderte den Ausschluss des Griechen, der sich provozieren ließ und selbst die Beherrschung verlor. Tsitsipas unterstellte Kyrgios eine „teuflische Seite“ und warf ihm „Mobbing“ vor. Nach dem Match beruhigte sich der „Bad Boy“ und konzentrierte sich auf das Tennis. Mit erstaunlichem Erfolg.

Für Morris, der Kyrgios entdeckt und zehn Jahre begleitet hatte, keine Überraschung. „Auch in dieser Woche spielt er die Rolle des Schurken gut. Und es ist genau das: eine Rolle.“ Morris glaubt, Kyrgios brauche „nur Führung“, jemand müsse ihm „den richtigen Weg zeigen“, denn: „Es ist so besonders und einzigartig, wie er ist und was er für das Spiel bringt.“